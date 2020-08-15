Після вибуху у Бейруті ООН запросила на підтримку Лівану пів мільярда доларів

“Ці кошти підуть на надзвичайну допомогу, а також на відновлення і реконструкцію міста після вибуху, тобто — на реалізацію першої і частково другої фаз масштабної гуманітарної операції в Лівані. На надання країні довгострокової підтримки в сфері відновлення та розвитку потрібні мільярди”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники установ і агентств ООН працюють в зоні лиха з моменту вибуху. Зокрема, допомагають розбирати завали, роздають гарячі обіди і доставляють продукти харчування, надають підтримку пораненим і залишилися без будинку.

“У перші ж дні ООН виділила 15 млн доларів на ці цілі, але, з огляду на масштаби трагедії, ці кошти покрили лише малу частину витрат. Щоб продовжити надання життєво важливої допомоги необхідні 565 млн доларів. Ці гроші підуть на подальше забезпечення нужденних гарячими обідами, продовольчими пайками, доставку зерна для пекарень і млинів; на ремонт лікарень, постачання медичних матеріалів і ліків, зведення тимчасового житла і відновлення постраждалих будинків”, — наголошують в ООН.

Нагадаємо, в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель. Кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.