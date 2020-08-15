После взрыва в Бейруте в ООН запросила на поддержку Ливана полмиллиарда долларов

“Эти средства пойдут на чрезвычайную помощь, а также на восстановление и реконструкцию города после взрыва, то есть — на реализацию первой и частично второй фаз масштабной гуманитарной операции в Ливане. На предоставление стране долгосрочной поддержки в области восстановления и развития нужны миллиарды”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники учреждений и агентств ООН работают в зоне бедствия с момента взрыва. В частности, помогают разбирать завалы, раздают горячие обеды и доставляют продукты питания, оказывают поддержку раненым и тем, кто остался без дома.

“В первые дни ООН выделила 15 млн долларов на эти цели, но, учитывая масштабы трагедии, эти средства покрыли лишь малую часть расходов. Чтобы продолжить предоставление жизненно важной помощи необходимы 565 млн долларов. Эти деньги пойдут на дальнейшее обеспечение нуждающихся горячими обедами, продовольственными пайками, доставку зерна для пекарень и мельниц, на ремонт больниц, поставку медицинских материалов и лекарств, возведение временного жилья и восстановление поврежденных домов”, — отмечают в ООН.

Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8000 зданий. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец .

Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.