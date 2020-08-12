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Порт Бейрута частково відновлює роботу після потужного вибуху

Порт Бейрута частково відновлює роботу після потужного вибуху

Київ • УНН

 • 11684 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Порт ліванського Бейрута частково відновив роботу щодо забезпечення товарів для місцевих ринків після потужного вибуху, що прогримів тиждень тому, передає УНН із посиланням на Al Jazeera.

Так, за словами міністра економіки Лівану, наразі порт виконує роботи з розвантаження суден для торговців.

"У порту Бейрута працюють 12 кранів із 16. Запаси борошна на млинах в Лівані становлять 32 000 тонн на додаток до 110 000 тонн, які будуть доставлені протягом двох тижнів", - повідомив Рауль Нехме у середу, додавши, що цієї кількості вистачить на чотири місяці.

Нагадаємо, Центр координації реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) напередодні повідомив, що кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один - українець.

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.

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