Порт Бейрута частично возобновляет работу после мощного взрыва

Так, по словам министра экономики Ливана, в настоящее время порт выполняет работы по разгрузке судов для торговцев.



"В порту Бейрута работают 12 кранов из 16. Запасы муки на мельницах в Ливане составляют 32 000 тонн в дополнение к 110 000 тонн, которые будут доставлены в течение двух недель", - сообщил Рауль Нехме в среду, добавив, что этого количества хватит на четыре месяца.



Напомним, Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) накануне сообщил, что число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.



Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.



В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.