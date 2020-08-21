Президент Финляндии обговорил с Путиным ситуацию в Беларуси

“Во время обсуждения ситуации в Беларуси Владимир Путин подтвердил известную позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике”, — говорится в сообщении.

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Ранее Путин во время совещания с членами Совбеза РФ обсудил ситуацию в Беларуси и заявил “о серии телефонных международных контактов”, состоявшихся на этой неделе из-за ситуации в соседней стране. Глава Кремля акцентировал на “неприемлемости любого вмешательства извне” в дела Беларуси.



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Как сообщал УНН, глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к министрам иностранных дел стран Евросоюза из-за угроз санкций. В Беларуси такие действия ЕС расценили как “ущерб суверенитету” страны.