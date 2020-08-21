Лукашенко підтвердив, що на білоруському телебаченні працюють "співробітники" із Росії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 155062 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 109141 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 101320 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 109283 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 129457 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 139244 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 223334 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216338 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186786 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176334 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.2м/с
77%
Популярнi новини

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 158841 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 32500 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48715 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 13334 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 18469 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 155062 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 159102 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 280385 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 304091 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 386719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48879 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 32669 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 49743 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51489 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126868 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Лукашенко підтвердив, що на білоруському телебаченні працюють "співробітники" із Росії

Київ • УНН

 • 9684 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував приїзд до "Белтелерадіокомпанії" "журналістів" із Росії. Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".

Лукашенко підтвердив, що на білоруському телебаченні працюють "співробітники" із Росії

"Святе місце порожнім не буває. У нас в Росії працюють близько 60 тис. так званих "гастарбайтерів". На різних посадах, навіть у політиці. Росіяни нам претензій не пред'являють", - сказав глава держави.

Лукашенко пояснив, що питання із залученням російських "журналістів" виникло після того, як деякі із співробітників телекомпанії "вискочили на вулиці і почали мітингувати".

"Все одно треба розуміти, що тебе ніде не чекають, конкуренція велика. Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи "журналістів", про всяк випадок. Це 6 або 9 осіб з самого "просунутого" телебачення. І наша молодь нехай подивиться, як працюють. Слухайте, ці ще 2-3 групи не приїхали, а половина тих, які постили і бігали навколо "Белтелерадіокомпанії", - назад. Я кажу: ну добре, сьогодні візьмемо назад. Хто завтра піде - не беремо", - сказав Лукашенко.

На його думку, зараз "ситуація стабілізувалася".

"Хто хоче, той працює. Хто не хоче, той не працює. А росіян я навіть запросив: дайте мені одну групу у пул президента, щоб бачили, як вони працюють. І я знаю цих людей. Телебачення нормальне", - сказав президент.

Єдине, зазначив Лукашенко, виникло питання у різниці оплати росіянам і білоруським працівникам.

"Ми росіянам не платимо взагалі. Слухайте, невже я для 6 або 9 осіб не знайду у Росії друзів, які підтримають цих людей? Тому не потрібно.... про літаки, що тут нам перекидають росіян і таке інше. Нам стільки і не треба. Ясно, хто нагнітає обстановку", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Лукашенко заявив, що "заворушку" у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76