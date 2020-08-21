Лукашенко підтвердив, що на білоруському телебаченні працюють "співробітники" із Росії

"Святе місце порожнім не буває. У нас в Росії працюють близько 60 тис. так званих "гастарбайтерів". На різних посадах, навіть у політиці. Росіяни нам претензій не пред'являють", - сказав глава держави.

Лукашенко пояснив, що питання із залученням російських "журналістів" виникло після того, як деякі із співробітників телекомпанії "вискочили на вулиці і почали мітингувати".

"Все одно треба розуміти, що тебе ніде не чекають, конкуренція велика. Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи "журналістів", про всяк випадок. Це 6 або 9 осіб з самого "просунутого" телебачення. І наша молодь нехай подивиться, як працюють. Слухайте, ці ще 2-3 групи не приїхали, а половина тих, які постили і бігали навколо "Белтелерадіокомпанії", - назад. Я кажу: ну добре, сьогодні візьмемо назад. Хто завтра піде - не беремо", - сказав Лукашенко.

На його думку, зараз "ситуація стабілізувалася".

"Хто хоче, той працює. Хто не хоче, той не працює. А росіян я навіть запросив: дайте мені одну групу у пул президента, щоб бачили, як вони працюють. І я знаю цих людей. Телебачення нормальне", - сказав президент.

Єдине, зазначив Лукашенко, виникло питання у різниці оплати росіянам і білоруським працівникам.

"Ми росіянам не платимо взагалі. Слухайте, невже я для 6 або 9 осіб не знайду у Росії друзів, які підтримають цих людей? Тому не потрібно.... про літаки, що тут нам перекидають росіян і таке інше. Нам стільки і не треба. Ясно, хто нагнітає обстановку", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Лукашенко заявив, що "заворушку" у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють.