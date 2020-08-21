Лукашенко підтвердив, що на білоруському телебаченні працюють "співробітники" із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував приїзд до "Белтелерадіокомпанії" "журналістів" із Росії. Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"Святе місце порожнім не буває. У нас в Росії працюють близько 60 тис. так званих "гастарбайтерів". На різних посадах, навіть у політиці. Росіяни нам претензій не пред'являють", - сказав глава держави.
Лукашенко пояснив, що питання із залученням російських "журналістів" виникло після того, як деякі із співробітників телекомпанії "вискочили на вулиці і почали мітингувати".
"Все одно треба розуміти, що тебе ніде не чекають, конкуренція велика. Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи "журналістів", про всяк випадок. Це 6 або 9 осіб з самого "просунутого" телебачення. І наша молодь нехай подивиться, як працюють. Слухайте, ці ще 2-3 групи не приїхали, а половина тих, які постили і бігали навколо "Белтелерадіокомпанії", - назад. Я кажу: ну добре, сьогодні візьмемо назад. Хто завтра піде - не беремо", - сказав Лукашенко.
На його думку, зараз "ситуація стабілізувалася".
"Хто хоче, той працює. Хто не хоче, той не працює. А росіян я навіть запросив: дайте мені одну групу у пул президента, щоб бачили, як вони працюють. І я знаю цих людей. Телебачення нормальне", - сказав президент.
Єдине, зазначив Лукашенко, виникло питання у різниці оплати росіянам і білоруським працівникам.
"Ми росіянам не платимо взагалі. Слухайте, невже я для 6 або 9 осіб не знайду у Росії друзів, які підтримають цих людей? Тому не потрібно.... про літаки, що тут нам перекидають росіян і таке інше. Нам стільки і не треба. Ясно, хто нагнітає обстановку", - додав він.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Лукашенко заявив, що "заворушку" у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють.