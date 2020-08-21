Лукашенко подтвердил, что на белорусском телевидении работают "сотрудники" из России

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых "гастарбайтеров". На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - сказал глава государства.

Лукашенко пояснил, что вопрос с привлечением российских "журналистов" возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы "журналистов", на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - сказал Лукашенко.

По его мнению, сейчас "ситуация стабилизировалась".

"Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - сказал президент.

Единственно, отметил Лукашенко, возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусским работникам.

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей? Поэтому не надо... про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Лукашенко заявил, что "заварушку" в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают.