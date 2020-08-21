Путін обговорив ситуацію в Білорусі з членами Радбезу РФ

“Відбулося обговорення ситуації в Білорусі. Президент докладно поінформував учасників наради про серію телефонних міжнародних контактів, що відбулися на цьому тижні. Акцентована неприйнятність будь-якого втручання ззовні в справи республіки і безальтернативність врегулювання всіх внутрішньобілоруських проблем керівництвом цієї країни в діалозі з її громадянами”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що також обговорили підсумки російсько-американських консультацій з питань стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макєй звернувся до міністрів закордонних справ країн Євросоюзу через погрозу санкціями. У Білорусі такі дії ЄС розцінили як “шкоду суверенітету” країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Путіна готові зробити "все можливе" для "врегулювання" ситуації в Білорусі