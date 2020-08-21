У Путіна готові зробити "все можливе" для "врегулювання" ситуації в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Москва готова зробити "все можливе" для "врегулювання" ситуації в Білорусі, якщо керівництво республіки цього захоче. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі", - сказав Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи готова Росія надати посередницькі послуги між білоруською владою та опозицією.
Також він заявив, що російська сторона не буде давати оцінки порушенню кримінальних справ у Білорусі.
"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші справи в Білорусі. Це абсолютно суверенна справа Білорусі", - додав він.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.