У Путина готовы сделать "все возможное" для "урегулирования" ситуации в Беларуси

“Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.

Также он заявил, что российская сторона не будет давать оценки возбуждению уголовных дел в Беларуси.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - добавил он.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.