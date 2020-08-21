Путин обсудил ситуацию в Беларуси с членами Совбеза РФ

“Состоялось обсуждение ситуации в Беларуси. Президент подробно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, которые произошли на этой неделе. Акцентировано на неприемлемости любого вмешательства извне в дела республики и безальтернативности урегулирования всех внутренних проблем Беларуси руководством этой страны в диалоге с ее гражданами”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что также обсудили итоги российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратился к министрам иностранных дел стран Евросоюза из-за угроз санкциями. В Беларуси такие действия ЕС расценили как “ущерб суверенитету” страны.

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