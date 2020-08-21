Президент Фінляндії обговорив з Путіним ситуацію у Білорусі

“Під час обговорення ситуації в Білорусі Володимир Путін підтвердив відому російську позицію, підкресливши, зокрема, неприйнятність втручання у внутрішні справи суверенної держави і спроб зовнішнього тиску на легітимну владу. З обох сторін висловлена зацікавленість у швидкій нормалізації обстановки в республіці”, — йдеться в повідомленні.

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Раніше Путін під час наради з членами Радбезу РФ обговорив ситуацію в Білорусі та заявив “про серію телефонних міжнародних контактів”, що відбулися на цьому тижні через ситуацію у сусідній країні. Очільник Кремля акцентував на “неприйнятності будь-якого втручання ззовні” в справи Білорусі.



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Як повідомляв УНН, голова МЗС Білорусі Володимир Макєй звернувся до міністрів закордонних справ країн Євросоюзу через погрозу санкціями. У Білорусі такі дії ЄС розцінили як “шкоду суверенітету” країни.