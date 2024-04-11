Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Недавние публичные предупреждения о вероятной российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться - на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times, передает УНН.

Я немного обеспокоен этими довольно воинственными разговорами о том, что россия собирается проверить Статью 5 (положение о коллективной обороне НАТО - ред.), и что Европа следующая на очереди. Мы должны готовиться к этому, но я думаю, что это маловероятно - сказал Стубб.

Он призвал все европейские государства быть более подготовленными. "Нужно готовиться к худшему, чтобы избежать его", - добавил Стубб.

По его словам, защита Украины в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку президент россии владимир путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины до сентября.

Президент Финляндии сказал, что у Европы есть "окно возможностей на несколько лет", чтобы изменить свое мышление, отказавшись от "ла-ла-ла-ленда" эпохи после холодной войны, когда слишком много стран считали войну маловероятной.

"Альянс и (Европейский -ред.) Союз должны не только подготовить прифронтовые страны, но и всех", - добавил он. Среди мер, которые должны рассмотреть другие европейские страны, Стубб упомянул воинскую повинность, обязательную в Финляндии.

Президент Финляндии считает, что к 2030 году в россии по-прежнему будет авторитарный лидер, и что она "пополнит свою армию примерно до того же уровня, что и до начала войны".

Стубб призвал страны НАТО "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и на этом этапе практически всем, что потребуется", чтобы отразить весеннее наступление россии.

"россияне понимают, что их окно возможностей начнет заканчиваться к концу августа, началу сентября. Поэтому нам срочно нужно помочь Украине прямо сейчас", - резюмировал Президент.

Напомним

В этом году европейские лидеры, от Польши, Германии и Швеции до Великобритании и Эстонии, предупреждали о том, что в ближайшие три-десять лет россия сможет напасть на одну из стран НАТО.

Риторика президента Франции Эммануэля Макрона в последние месяцы также стала намного жестче в отношении россии, а главный дипломат ЕС заявил на этой неделе, что европейская война за пределами Украины "больше не является фантазией".