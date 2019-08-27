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Президент Бразилии отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки

Президент Бразилии отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки

Киев  •  УНН

 • 9334 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки. Об этом сообщает Радио Свобода, информирует УНН.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 26 августа, что Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты предоставят для этих целей 22 миллионов долларов и средства будут выделены “немедленно”. Такое решение лидеры развитых стран приняли на саммите в Биарритци на юго-западе Франции. По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабным лесным пожаром в течение часов.

По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к “колонии или ничейной земле”, он также назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

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Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют “легкими планеты”, на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направлена против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесения Амазонки.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Напомним, лидеры стран-членов G7, собравшиеся на саммите во Франции, предложили соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. В свою очередь президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров.

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