Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки. Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує УНН.
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені “негайно”. Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції. За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.
За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до “колонії чи нічийної землі”, він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.
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Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають “легенями планети”, на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.
Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.
У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.
Нагадаємо, лідери країн-членів G7, що зібралися на саміті у Франції, запропонували угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. У свою чергу президент Болівії попросив лідерів G7 про допомогу в гасінні лісових пожеж.
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