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Пожежі в Амазонії: G7 готує допомогу Бразилії

Пожежі в Амазонії: G7 готує допомогу Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міжнародні лідери, що зібралися на саміті G7 у Франції, готують угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії, передає УНН із посиланням на ВВС News Україна.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у неділю лідери країн-учасниць "Великої сімки" наблизилися до підписання угоди про надання "технічної та фінансової допомоги" Бразилії.

Зустріч лідерів США, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Канади триває у приморському французькому місті Біарріц. Вона відбувається на тлі міжнародної напруженості через пожежі у Бразилії.

Критики закидають президенту Бразилії Жаїру Болсонару антиекологічну риторику та відсутність дій щодо незаконної вирубки лісів. Серйозність пожеж та реакція його уряду викликали протести у країні та в усьому світі.

Макрон минулого тижня назвав пожежі "міжнародною кризою" та наполягав на тому, щоб вони мають бути пріоритетом на саміті G7 цими вихідними.

У неділю він сказав, що усі лідери "домовилися про те, щоб якнайшвидше допомогти країнам, які постраждали від пожеж".

"Наші команди контактують з усіма країнами Амазонії, щоб ми могли доопрацювати деякі дуже конкретні зобов'язання, пов'язані з технічними ресурсами та фінансуванням", - додав Макрон.

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів для захисту тропічних лісів Амазонії.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонаро санкціонував військові операції в семи штатах країни для боротьби з вируючими пожежами у лісах Амазонії.

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