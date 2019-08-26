Пожежі в Амазонії: G7 готує допомогу Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міжнародні лідери, що зібралися на саміті G7 у Франції, готують угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії, передає УНН із посиланням на ВВС News Україна.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у неділю лідери країн-учасниць "Великої сімки" наблизилися до підписання угоди про надання "технічної та фінансової допомоги" Бразилії.
Зустріч лідерів США, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Канади триває у приморському французькому місті Біарріц. Вона відбувається на тлі міжнародної напруженості через пожежі у Бразилії.
Критики закидають президенту Бразилії Жаїру Болсонару антиекологічну риторику та відсутність дій щодо незаконної вирубки лісів. Серйозність пожеж та реакція його уряду викликали протести у країні та в усьому світі.
Макрон минулого тижня назвав пожежі "міжнародною кризою" та наполягав на тому, щоб вони мають бути пріоритетом на саміті G7 цими вихідними.
У неділю він сказав, що усі лідери "домовилися про те, щоб якнайшвидше допомогти країнам, які постраждали від пожеж".
"Наші команди контактують з усіма країнами Амазонії, щоб ми могли доопрацювати деякі дуже конкретні зобов'язання, пов'язані з технічними ресурсами та фінансуванням", - додав Макрон.
А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів для захисту тропічних лісів Амазонії.
Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонаро санкціонував військові операції в семи штатах країни для боротьби з вируючими пожежами у лісах Амазонії.