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Пожары в Амазонии: G7 готовит помощь Бразилии

Пожары в Амазонии: G7 готовит помощь Бразилии

Киев  •  УНН

 • 12829 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Международные лидеры, собравшиеся на саммите G7, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в воскресенье лидеры стран-участниц "Большой семерки" приблизились к подписанию соглашения о предоставлении "технической и финансовой помощи" Бразилии.

Встреча лидеров США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады продолжается в приморском французском городе Биарриц. Она происходит на фоне международной напряженности по поводу пожаров в Бразилии.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в антиэкологической риторике и отсутствии действий по незаконной вырубке лесов. Серьезность пожаров и реакция его правительства вызвали протесты в стране и во всем мире.

Макрон на прошлой неделе назвал пожары "международным кризисом" и настаивал на том, что они должны быть приоритетом на саммите G7 в эти выходные.

В воскресенье он сказал, что все лидеры "договорились о том, чтобы как можно быстрее помочь странам, пострадавшим от пожаров".

"Наши команды контактируют со всеми странами Амазонии, чтобы мы могли доработать некоторые очень конкретные обязательства, связанные с техническими ресурсами и финансированием", - добавил Макрон.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты тропических лесов Амазонии.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонаро санкционировал военные операции в семи штатах страны для борьбы с бурлящими пожарами в лесах Амазонии.

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