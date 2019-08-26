Пожары в Амазонии: G7 готовит помощь Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Международные лидеры, собравшиеся на саммите G7, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в воскресенье лидеры стран-участниц "Большой семерки" приблизились к подписанию соглашения о предоставлении "технической и финансовой помощи" Бразилии.
Встреча лидеров США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады продолжается в приморском французском городе Биарриц. Она происходит на фоне международной напряженности по поводу пожаров в Бразилии.
Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в антиэкологической риторике и отсутствии действий по незаконной вырубке лесов. Серьезность пожаров и реакция его правительства вызвали протесты в стране и во всем мире.
Макрон на прошлой неделе назвал пожары "международным кризисом" и настаивал на том, что они должны быть приоритетом на саммите G7 в эти выходные.
В воскресенье он сказал, что все лидеры "договорились о том, чтобы как можно быстрее помочь странам, пострадавшим от пожаров".
"Наши команды контактируют со всеми странами Амазонии, чтобы мы могли доработать некоторые очень конкретные обязательства, связанные с техническими ресурсами и финансированием", - добавил Макрон.
А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты тропических лесов Амазонии.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонаро санкционировал военные операции в семи штатах страны для борьбы с бурлящими пожарами в лесах Амазонии.