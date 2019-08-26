Президент Бразилії Болсонаро задіяв армію в гасінні пожеж в Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У неділю президент Бразилії Жаїр Болсонаро санкціонував військові операції в семи штатах країни для боротьби з вируючими пожежами у лісах Амазонії, у відповідь на запити місцевих урядів про допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Болсонаро також повідомив про прийняття пропозиції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про надання літака і спеціалізованої підтримки для операцій з гасіння пожеж.
Наразі бразильські військові літаки скидають воду на палаючіий ліс. В гасінні пожеж задіяні понад 43 тисяч солдатів.
За даними агентства космічних досліджень INPE, по всій Бразилії до 24 серпня зареєстровано близько 80 тисяч пожеж, що є найвищим показником принаймні з 2013 року.
Нагадаємо, раніше бразильські штати Пара, Рондонія, Рорайма, Токантінс, Акко і Мату-Гросу, Амазонас звернулися з проханням про військову допомогу в гасінні пожеж в Амазонії.
Пожежі викликали протести по всьому світу і стали головною темою для занепокоєння на зустрічі G7 в Біарріці на півдні Франції.