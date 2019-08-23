Влада Бразилії може залучити армію для гасіння пожеж в Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару допускає можливість залучення військових для боротьби з масштабними лісовими пожежами в Амазонії. Про це політик заявив в п’ятницю, повідомляє телеканал Globo, пише УНН.
Відповідно до бразильського законодавства, глава держави може прийняти декрет про забезпечення законності і правопорядку, що дозволяє задіяти ресурси збройних сил. Раніше до таких заходів вдавалися в 2017 році для боротьби з розгулом організованої злочинності в Ріо-де-Жанейро і забезпечення безпеки на виборах у північному штаті Амазонас. “Тенденція проглядається саме така, сьогодні вранці ми все вирішимо”, — відповів Болсонару на питання журналіста про намір аналогічним чином залучити Міноборони до боротьби зі стихією.
У четвер бразильський лідер заявив, що у його країни недостатньо ресурсів для боротьби з лісовими пожежами в регіоні. Свою допомогу в гасінні палаючих “легень планети” запропонували Аргентина, Венесуела, Колумбія, Чилі та Еквадор. Стурбованість у зв’язку з пожежами висловив Генсек ООН Антоніу Гутерріш, а президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність обговорення цієї надзвичайної ситуації на саміті Групи семи (G7) в Біарріці.