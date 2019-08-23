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Макрон закликав обговорити пожежі у Бразилії на саміті G7

Макрон закликав обговорити пожежі у Бразилії на саміті G7

Київ • УНН

 • 11920 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пожежі в лісах Амазонії це міжнародна криза, і це питання має бути розглянуте на саміті G7. Про це він написав у Twitter, повідомляє УНН.

"Наш дім горить. В прямому сенсі. Тропічний ліс Амазонії - легені, які виробляють 20% кисню нашої планети - горить. Це міжнародна криза. Учасники саміту G7, давайте обговоримо цю надзвичайну ситуацію передусім", - зазначив Макрон.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару у відповідь звинуватив Макрона у використанні цього питання для "політичної вигоди", пише ВВС. Він заявив, що заклики до обговорення пожеж на саміті G7, в якому Бразилія не бере участі, викликають "неправильне колоніалістичне мислення".

Нагадаємо, що у Бразилії зафіксовано рекордну кількість пожеж

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