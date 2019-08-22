У Бразилії зафіксовано рекордну кількість пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Бразилії в 2019 року зафіксували рекордну кількість пожеж за сім років досліджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний інститут космічних досліджень Бразилії.
Протягом 2019 року на території бразильських тропічних лісів Амазонії сталося понад 75 тисяч пожеж. Це рекордна кількість пожеж за семирічну історію досліджень.
Найспокійнішим був 2013 рік, тоді сталося трохи більше 35 тисяч пожеж.
Нагадаємо, пожежа в Національному музеї Бразилії сталася через кондиціонер.