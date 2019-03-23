Пожежа в Національному музеї Бразилії сталася через кондиціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Причиною минулорічної пожежі, що практично повністю знищила колекцію і архіви Національного музею Бразилії стало коротке замикання в електропроводці кондиціонера в результаті перегріву апарату. Слідів навмисного підпалу не виявлено, повідомив в суботу інформаційний портал UOL з посиланням на експертний висновок слідчих органів, передає УНН.
На думку фахівців, епіцентр займання знаходився в одній з кімнат першого поверху історичного маєтку початку XIX століття. Остаточні результати розслідування, як очікується, будуть оприлюднені через два тижні. Тоді ж, ймовірно, будуть зроблені висновки про наявність в події провини когось із співробітників музею та можливості попередити те, що трапилося. У Федеральній поліції не виключають фактор недбалості.
Національний музей Бразилії, який є найстарішою науковою установою південноамериканської країни, згорів 2 вересня 2018 року в результаті сильної пожежі в Ріо-де-Жанейро. Його колекція налічувала близько 20 млн експонатів, в тому числі археологічні артефакти, єгипетські старожитності, мумії, предмети побуту та мінерали.
Очікується, що відновлення музею займе не менше трьох років і вимагатиме виділення не менше 300 млн реалів (близько 80 млн доларів).