Пожар в Национальном музее Бразилии произошел из-за кондиционера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Причиной прошлогоднего пожара, практически полностью уничтожившего коллекцию и архивы Национального музея Бразилии стало короткое замыкание в электропроводке кондиционера в результате перегрева аппарата. Следов умышленного поджога не обнаружено, сообщил в субботу информационный портал UOL со ссылкой на экспертное заключение следственных органов, передает УНН.
По мнению специалистов, очаг возгорания находился в одной из комнат первого этажа исторического особняка начала XIX века. Окончательные результаты расследования, как ожидается, будут обнародованы через две недели. Тогда же, предположительно, будут сделаны выводы о наличии в произошедшем вины кого-то из сотрудников музея и возможности предупредить случившееся. В Федеральной полиции не исключают фактор халатности.
Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением южноамериканской страны, сгорел 2 сентября 2018 года в результате сильного пожара в Рио-де-Жанейро. Его коллекция насчитывала около 20 млн экспонатов, в том числе археологические артефакты, египетские древности, мумии, предметы быта и минералы.
Ожидается, что восстановление музея займет не менее трех лет и потребует выделения не менее 300 млн реалов (около 80 млн долларов).