В Бразилии зафиксировано рекордное количество пожаров

В течение 2019 на территории бразильских тропических лесов Амазонии произошло более 75 000 пожаров. Это рекордное количество пожаров за семилетнюю историю исследований.

Спокойным был 2013 год, тогда произошло чуть более 35 000 пожаров.

Напомним, пожар в Национальном музее Бразилии произошел из-за кондиционера.