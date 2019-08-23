Макрон призвал обсудить пожары в Бразилии на саммите G7

"Наш дом горит. В прямом смысле. Тропический лес Амазонии - легкие, которые производят 20% кислорода нашей планеты - горит. Это международный кризис. Участники саммита G7, давайте обсудим эту чрезвычайную ситуацию прежде всего", - отметил Макрона.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ответ обвинил Макрона в использовании этого вопроса для "политической выгоды", пишет ВВС. Он заявил, что призывы к обсуждению пожаров на саммите G7, в котором Бразилия не участвует, вызывают "неправильное колониалистическое мышление".

Напомним, что в Бразилии зафиксировано рекордное количество пожаров.