Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 75790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 88922 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126934 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137131 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125939 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127912 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130080 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153130 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151103 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

Киев  •  УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает возможность привлечения военных для борьбы с масштабными лесными пожарами в Амазонии. Об этом политик заявил в пятницу, сообщает телеканал Globo, пишет УНН.

В соответствии с бразильским законодательством, глава государства может принять декрет об обеспечении законности и правопорядка, что позволяет задействовать ресурсы вооруженных сил. Ранее к таким мерам прибегали в 2017 году для борьбы с разгулом организованной преступности в Рио-де-Жанейро и обеспечения безопасности на выборах в северном штате Амазонас. “Тенденция намечается именно такая, сегодня утром мы все решим”, — ответил Болсонару на вопрос журналиста о намерении аналогичным образом привлечь Минобороны к борьбе со стихией.

В четверг бразильский лидер заявил, что у его страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами в регионе. Свою помощь в тушении горящих “легких планеты” предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения этой чрезвычайной ситуации на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

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