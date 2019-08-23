Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

В соответствии с бразильским законодательством, глава государства может принять декрет об обеспечении законности и правопорядка, что позволяет задействовать ресурсы вооруженных сил. Ранее к таким мерам прибегали в 2017 году для борьбы с разгулом организованной преступности в Рио-де-Жанейро и обеспечения безопасности на выборах в северном штате Амазонас. “Тенденция намечается именно такая, сегодня утром мы все решим”, — ответил Болсонару на вопрос журналиста о намерении аналогичным образом привлечь Минобороны к борьбе со стихией.

В четверг бразильский лидер заявил, что у его страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами в регионе. Свою помощь в тушении горящих “легких планеты” предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения этой чрезвычайной ситуации на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.