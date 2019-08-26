Президент Бразилии Болсонаро задействовал армию в тушении пожаров в Амазонии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В воскресенье президент Бразилии Жаир Болсонаро санкционировал военные операции в семи штатах страны для борьбы с бурлящими пожарами в лесах Амазонии, в ответ на запросы местных правительств о помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Болсонаро также сообщил о принятии предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о предоставлении самолета и специализированной поддержки для операций по тушению пожаров.
Сейчас бразильские военные самолеты сбрасывают воду на палаючиий лес. В тушении пожаров задействованы более 43 тысяч солдат.
По данным агентства космических исследований INPE, по всей Бразилии до 24 августа зарегистрировано около 80 000 пожаров, что является самым высоким показателем по крайней мере с 2013 года.
Напомним, ранее бразильские штаты Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс, Акко и Мату-Гросу, Амазонас обратились с просьбой о военной помощи в тушении пожаров в Амазонии.
Пожары вызвали протесты по всему миру и стали главной темой для беспокойства на встрече G7 в Биаррице на юге Франции.