На саміті G7 генсек ООН оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН підкреслив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, що пройде у вересні в Нью-Йорку “на полях” Генасамблеї ООН. Про це йдеться на сайті російської служби новин ООН, передає УНН.