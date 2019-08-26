На саміті G7 генсек ООН оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН підкреслив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, що пройде у вересні в Нью-Йорку “на полях” Генасамблеї ООН. Про це йдеться на сайті російської служби новин ООН, передає УНН.
“Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вищою, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище”, — сказав глава ООН.
Він нагадав про стрімке танення льоду в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Одночасно пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.
“Все, що відбувається — це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі (на момент прийняття Паризької угоди щодо клімату в 2015 році — ред). І наукові дані це підтверджують. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні утримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року”, — заявив глава ООН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правозахисники ООН закликають звільнити Олега Сенцова
Він підкреслив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато хто з даних у Парижі обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються, зазначив Гутерріш. Більш того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо, заявив Генеральний секретар.
“Саміт „великої сімки“ — прекрасна можливість звернутися до міжнародного співтовариства... Країни „сімки“ повинні стати прикладом для інших країн”, — сказав глава ООН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон засудив президента Бразилії за “зневажливі” дії в бік його дружини
Нагадаємо, лідери країн-членів G7, що зібралися на саміті у Франції, готують угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. У свою чергу президент Болівії попросив лідерів G7 про допомогу в гасінні лісових пожеж.