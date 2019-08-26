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Макрон засудив президента Бразилії за "неповажні" дії в бік його дружини

Макрон засудив президента Бразилії за "неповажні" дії в бік його дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою критикою на адресу бразильського президента Жаіра Больсонару за підтримку “грубих” зауважень на адресу його дружини. Про це повідомляє УНН спираючись на дані BBC та Rueters.

Один з прихильників бразильського президента насміхався над дружиною французського лідера Макрона, Бріджитт, якій 66 років, в пості на Facebook.

У повідомленні містилось дві контрастні фотографії, на одній з яких зображена дружина президента Бразилії Мішель Больсонаро, якій 37 років, а на іншій — перша леді Франції. “Тепер ти розумієш, чому Макрон переслідує Больсонаро?” — було написано в тій публікації.

У відповідь на це зауваження президент Больсонару написав (португальською мовою): “Не принижуй його... чоловік, ха-ха”

Відповідаючи на питання про висловлювання пана Больсонаро, президент Франції Макрон сказав, що це “надзвичайно грубо” і “сумно”.

“Він говорив дуже неповажні речі про мою дружину. Я з великою повагою ставлюся до бразильського народу і можу тільки сподіватися, що скоро у нього буде президент, який впорається з цією роботою”, — заявив пан Макрон на прес-конференції на саміті G7 в Біарріце в понеділок.

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“Цей словесний обмін свідчить про запеклість відносин між паном Макрона і паном Больсонаро в ході дипломатичної розбирання, викликаної пожежами на Амазонці”, — зазначає видання BBC. Додається, що Макрон прикладає зусилля, спрямовані на те, щоб змусити світових лідерів щось зробити з пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонки.

Зазначається, що Макрон охарактеризував лісові пожежі як “міжнародну кризу”, в якій критики, зокрема, звинувачують пана Больсонаро в антиекологічній риториці та бездіяльності.

Однак пан Больсонаро, чия країна не входить до G7, звинуватив пана Макрона в “колоніальному менталітеті”.

Нагадаємо, лідери країн-членів G7, що зібралися на саміті у Франції, готують угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії.

Як зазначають у виданні, президент Бразилії має “великий досвід висловлювань образливого характеру про жінок, чорношкірих людей та меншини”.

Одне з його найбільш сумнозвісних зауважень прозвучало під час дебатів у парламенті з конгрессвумен Марією до Росаріо в вересні 2014 року.

“Я б не став гвалтувати вас, тому що ви цього не заслуговуєте”, — сказав Больсонаро в сторону міс Розаріо.

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Больсонаро також викликав суспільні заворушення, коли говорив про свою доньку під час публічного заходу в квітні 2017 року. “У мене п’ятеро дітей. У мене було четверо хлопчиків, а в п’ятому я ослаб, і прийшла дівчинка", — сказав він тоді.

Як раніше повідомляв УНН, 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста.

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