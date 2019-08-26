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Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні

Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні

Київ • УНН

 • 10236 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт з президентами України і Російської Федерації. Про це заявив Макрон у понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, за словами французького лідера, він і Меркель організують у найближчі тижні саміт з лідерами України і Росії для отримання результатів по кризі в Україні, пише видання.

Крім того, на офіційному сайті Єлисейського палацу була оприлюднена коротка заява, у якій уточнюється, що у найближчі тижні організовується саміт у нормандському форматі.

"Франція і Німеччина організують в найближчі тижні саміт в нормандському форматі для досягнення відчутних результатів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, учасники G7 на саміті у французькому Біарріце обговорювали питання України.

Також нагадаємо, що Німеччина і Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.

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