Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт з президентами України і Російської Федерації. Про це заявив Макрон у понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, за словами французького лідера, він і Меркель організують у найближчі тижні саміт з лідерами України і Росії для отримання результатів по кризі в Україні, пише видання.
Крім того, на офіційному сайті Єлисейського палацу була оприлюднена коротка заява, у якій уточнюється, що у найближчі тижні організовується саміт у нормандському форматі.
"Франція і Німеччина організують в найближчі тижні саміт в нормандському форматі для досягнення відчутних результатів", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, учасники G7 на саміті у французькому Біарріце обговорювали питання України.
Також нагадаємо, що Німеччина і Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.