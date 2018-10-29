На виборах у Бразилії переміг "Трамп із тропіків"

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Новообраний бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста, передає УНН.

63-річний Жаір Болсонару — перший ультраправий політик, який прийшов до влади після 1985 року, коли закінчилося правління військової хунти. У світі Болсонару, нащадок італійських іммігрантів, які приїхали до Бразилії після Другої світової війни, відомий заявами на захист “традиційних цінностей” та скандальними висловлюваннями із питань, які є особливо чутливими для західного суспільства.

Багатьох Болсонару обурив презирливими висловлюваннями на адресу захисників прав жінок і сексуальних меншин, а також образами іммігрантів та представників національних меншин.

Так, 11 листопада 2003 року у відповідь на слова депутата Марії ду Росаріо, яка нібито назвала його ґвалтівником, політик відповів: “Як я говорив, я б не зґвалтував тебе, тому що ти цього не заслуговуєш”. В інтерв’ю журналу “Північ” за лютий 2015 року, Болсонару заявив, що жінка повинна отримувати меншу, ніж чоловік, зарплату, тому що може завагітніти і піти у декретну відпустку.

В інтерв’ю журналу Playboy в червні 2011 року бразильський політик заявив, що не зміг би полюбити сина-гомосексуала. “Не хочу бути лицеміром: я б вважав за краще, щоб мій син загинув в аварії, ніж з’явився поруч з хлопцем з вусами”.

Відповідаючи на питання, що б він зробив, якби дізнався, що його син закохався в чорношкіру дівчину, в інтерв’ю програмі “Por todos os meios” за березень 2011 року, новообранний президент заявив: “Мені це не загрожує, тому що мої діти добре виховані...”.

У самій Бразилії особливі побоювання викликає його публічне схвалення військової диктатури, яку він називав “славетним періодом бразильської історії”, коли країна “насолоджувалася 20 роками порядку і розвитку”. “Я б вважав за краще вижити у військовому режимі, ніж померти у цій демократії” — заявив Болсонару під час виступу, в ході якого він закликав призупинити діяльність Конгресу Бразилії; серпень 1994 роки. За словами Болсонару, “у період диктатури треба було розстріляти близько 30 тисяч корупціонерів, а почати слід було з президента Фернанду Енріке, для країни це був би великий крок вперед” (інтерв’ю телепрограмі “Камера увімкнута”, травень 1999 рік).

Болсонару виступає за скасування обмеження на вільне володіння вогнепальною зброєю. “У Бразилії зброю є тільки у негідників. Ви не можете відчувати себе в безпеці у себе вдома. Люди хочуть безпеки, хочуть права мати зброю у себе вдома. Якщо хтось збирається зробити щось жахливе, вони у будь-якому випадку це зроблять. Беззбройним населенням легко керувати”, — заявив політик під час зустрічі з представниками Євангельської церкви у Бостоні, США у жовтні 2017 року.

Як раніше інформував УНН, у неділю в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів. За підсумками підрахунку 99,49% бюлетенів Болсонару, який представляє консервативну Соціал-ліберальну партію, набрав 55,21% голосів. Його суперник — кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад — заручився підтримкою 44,79% співгромадян. Інавгурація наступного президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року.

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