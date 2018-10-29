На выборах в Бразилии победил "Трамп из тропиков"

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КИЕВ. 29 октября. УНН. 28 октября 2018 года во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста, передает УНН.

63-летний Жаир Болсонару — первый ультраправый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты. В мире Болсонару, потомок итальянских иммигрантов, которые приехали в Бразилию после Второй мировой войны, известный заявлениями в защиту “традиционных ценностей” и скандальными высказываниями по вопросам, особенно чувствительным для западного общества.

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

Так, 11 ноября 2003 года в ответ на слова депутата Марии ду Росарио, которая якобы назвала его насильником, политик ответил: “Как я говорил, я бы не изнасиловал тебя, потому что ты этого не заслуживаешь”. В интервью журналу “Север” за февраль 2015 года, Болсонару заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина, зарплату, так как может забеременеть и уйти в декретный отпуск.

В интервью журналу Playboy в июне 2011 года бразильский политик заявил, что не смог бы полюбить сына-гомосексуала. “Не хочу быть лицемером: я бы предпочёл, чтобы мой сын погиб в аварии, чем появился рядом с парнем с усами”.

Отвечая на вопрос, что бы он сделал, если бы узнал, что его сын влюбился в чернокожую девушку, в интервью программе “Por todos os meios” за март 2011 года, новоизбранный президент заявил: “Мне это не грозит, потому что мои дети хорошо воспитаны...”.

В самой Бразилии особые опасения вызывает его публичное одобрение военной диктатуры, которую он называл “славным периодом бразильской истории”, когда страна “наслаждалась 20 годами порядка и развития”. “Я бы предпочел выжить в военном режиме, чем умереть в этой демократии” — заявивл Болсонару во время выступления, в ходе которого он призвал приостановить деятельность Конгресса Бразилии; август 1994 года. По словам Болсонару, “В период диктатуры надо было расстрелять около 30 тысяч коррупционеров, а начать следовало с президента Фернанду Энрики, для страны это был бы большой шаг вперед” (интервью телепрограмме “Камера включена”, май 1999 год).

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием. “В Бразилии оружие есть только у негодяев. Вы не можете чувствовать себя в безопасности у себя дома. Люди хотят безопасности, хотят права иметь оружие у себя дома. Если кто-то собирается совершить что-то ужасное, они в любом случае это сделают. Безоружным населением легко управлять”, — заявил политик во время встречи с представителями Евангелической церкви в Бостоне, США в октябре 2017 года.

Как ранее информировал УНН, в воскресенье в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 99,49% бюллетеней Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральной партии, набрал 55,21% голосов. Его соперник — кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — заручился поддержкой 44,79% граждан. Инаугурация следующего президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

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