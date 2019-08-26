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Макрон осудил президента Бразилии за “неуважительные” действия в сторону его жены

Макрон осудил президента Бразилии за “неуважительные” действия в сторону его жены

Киев  •  УНН

 • 38740 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес бразильского президента Жаира Больсонару за поддержку “грубых” замечаний в адрес его жены. Об этом сообщает УНН опираясь на данные BBC и Rueters. 

Один из сторонников бразильского президента насмехался над женой французского лидера Макрона, Бриджитт, которой 66 лет, в посте на Facebook. В сообщении содержалось две контрастирующие фотографии, на одной из которых изображена супруга президента Бразилии Мишель Больсонаро, которой 37 лет, а на другой — первая леди Франции. “Теперь ты понимаешь, почему Макрон преследует Больсонаро?” — было написано в той публикации.

В ответ на это замечание президент Больсонару написал (на португальском языке): “Не унижай его ... мужчина, ха-ха”

Отвечая на вопрос о высказываниях господина Больсонаро, президент Франции Макрона сказал, что это “очень грубо” и “грустно”.

“Он говорил очень неуважительные вещи о моей жене. Я с большим уважением отношусь к бразильскому народу и могу только надеяться, что скоро у него будет президент, который справится с этой работой”, — заявил Макрона на пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице в понедельник.

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“Этот словесный обмен свидетельствует об ожесточении отношений между господином Макроном и господином Больсонаро в ходе дипломатической разборки, вызванной пожарами на Амазонке”, — отмечает издание BBC. Добавляется, что Макрон прикладывает усилия, направленные на то, чтобы заставить мировых лидеров что-то сделать с пожарами, которые опустошают тропические леса Амазонки.

Отмечается, что Макрон охарактеризовал лесные пожары как “международный кризис”, в которой критики, в частности, обвиняют господина Больсонаро в антиэкологической риторике и бездействии.

Однако господин Больсонаро, чья страна не входит в G7, обвинил господина Макрона в “колониальном менталитете”.

Напомним, лидеры стран-членов G7, собравшиеся на саммите во Франции, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Как отмечают в издании, президент Бразилии имеет “большой опыт высказываний оскорбительного характера о женщинах, темнокожих людях и меньшинствах”.

Одно из его наиболее печально известных замечаний прозвучало во время дебатов в парламенте с конгрессвумен Марией в Росарио в сентябре 2014 года.

“Я бы не стал насиловать вас, потому что вы этого не заслуживаете”, — сказал Больсонаро в сторону мес Розарио.

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Больсонаро также вызвал общественные беспорядки, когда говорил о своей дочери во время публичного мероприятия в апреле 2017 года. “У меня пятеро детей. У меня было четверо мальчиков, а в пятом я ослаб, и пришла девочка”, — сказал он тогда.

Как ранее сообщал УНН, 28 октября 2018 года во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.

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