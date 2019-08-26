Президент Болівії попросив лідерів G7 про допомогу в гасінні лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Болівії Ево Моралес запросив лідерів країн G7 відвідати країну і допомогти в боротьбі з лісовими пожежами в Амазонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави Болівії.
"Ми запрошуємо президента Франції Еммануеля Макрона і його колег відвідати Болівію, щоб безпосередньо виконати обіцянки щодо співпраці", - написав він своєму Twitter.
За його словами, Паризька хартія передбачає зобов'язання розвинених країн в області захисту і збереження навколишнього середовища. "Члени G7 повинні розуміти, що пожежі в Амазонії - це строковий призов перейти від неспокою до дії", - додав Моралес.
Моралес також повідомив, що Болівія прийме міжнародну допомогу в гасінні пожеж, пише Еl Universo. Він зазначив, що вже зв'язався з президентами Іспанії, Чилі та Парагваю. Свою підтримку також висловили Аргентина і Перу.
Нагадаємо, Макрон закликав обговорити пожежі у Бразилії на саміті G7.