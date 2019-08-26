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Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров

Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 9158 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы Боливии.

"Мы приглашаем президента Франции Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", — написал он своем Twitter.

По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды. "Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии — это срочный призыв перейти от беспокойства к действию", — добавил Моралес.

Моралес также сообщил, что Боливия примет международную помощь в тушении пожаров, пишет Еl Universo. Он отметил, что уже связался с президентами Испании, Чили и Парагвая. Свою поддержку также выразили Аргентина и Перу.

Напомним, Макрон призвал обсудить пожары в Бразилии на саммите G7.

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