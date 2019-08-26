Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы Боливии.
"Мы приглашаем президента Франции Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", — написал он своем Twitter.
По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды. "Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии — это срочный призыв перейти от беспокойства к действию", — добавил Моралес.
Моралес также сообщил, что Боливия примет международную помощь в тушении пожаров, пишет Еl Universo. Он отметил, что уже связался с президентами Испании, Чили и Парагвая. Свою поддержку также выразили Аргентина и Перу.
Напомним, Макрон призвал обсудить пожары в Бразилии на саммите G7.