Правозахисники ООН закликають звільнити Олега Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Незалежні експерти ООН із прав людини занепокоєні станом здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії. Вони закликають Росію «негайно звільнити» Сенцова. Про це йдеться на сайті російської служби новин ООН, передає УНН.
“Життя Сенцова перебуває під загрозою”, — попередили чотири спеціальні доповідачі ООН із прав людини.
Вони відзначили, що “судовий процес над ним і обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права”.
Правозахисники повідомили, що їх турбує стан фізичного і психічного здоров’я засудженого.
“Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без усяких умов звільнити його”, — відзначили експерти.
В Офісі президента України Володимира Зеленського раніше запропонували як “перший крок доброї волі” одночасно звільнити керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського, який перебуває під арештом у Києві, і ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
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