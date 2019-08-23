Сенцова у списках на обмін між РФ і Україною не буде - ЗМІ

КИЇВ. 23 серпня. УНН. До кінця місяця у межах процесу обміну утримуваними між Україною і Росією на батьківщину можуть повернутися понад 60 росіян і українців, які досі перебували під вартою, але українського режисера Олега Сенцова в списках не буде. Про це з посиланням на інформовані джерела пише російська газета "Коммерсант", передає УНН.