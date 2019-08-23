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Сенцова у списках на обмін між РФ і Україною не буде - ЗМІ

Сенцова у списках на обмін між РФ і Україною не буде - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. До кінця місяця у межах процесу обміну утримуваними між Україною і Росією на батьківщину можуть повернутися понад 60 росіян і українців, які досі перебували під вартою, але українського режисера Олега Сенцова в списках не буде. Про це з посиланням на інформовані джерела пише російська газета "Коммерсант", передає УНН.

"Обмін між Росією і Україною, який готується, в цілому може торкнутися понад 60 людей. Москва передасть Києву 33 людини. Стільки ж повинні виїхати в зворотному напрямку. Обмін не торкнеться режисера Олега Сенцова, який в 2015 році був засуджений в Росії на 20 років за звинуваченням в тероризмі ", - повідомило видання з посиланням на джерела.

Його, за даними газети, "в списках немає".

Залишиться під вартою і керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, який відмовився від обміну сам, оскільки хоче домогтися в київських судах виправдувального вироку, пише газета.

У списки на обмін, як повідомляє газета, можуть потрапити всі українські моряки, захоплені в листопаді минулого року в Керченській протоці.

Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ і Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "в Лефортово для обміну доставлені 8 українців".

Українські Національні Новини

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