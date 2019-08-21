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Полозов: питання обміну полоненими може вирішитися в найближчі дні

Полозов: питання обміну полоненими може вирішитися в найближчі дні

Київ • УНН

 • 21376 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів. Про це журналісту УНН розповів російський адвокат українських моряків Микола Полозов.

“Я знаю, що переговори (щодо обміну полоненими між РФ та Україною —ред.) ведуться, на якій вони стадії , хто безпосередньо є перемовником, я не можу сказати. Давайте зачекаємо, я думаю протягом найближчих днів, не місяців все вирішиться”, — сказав Полозов.

За його словами, відбуваються певні дії, події, які можуть свідчити про позитивні зміни в ситуації з військовополоненими та політв’язнями.

Нагадаємо, суд у РФ залишив під вартою ще 6 українських моряків.

Українські Національні Новини

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