Суд у РФ залишив під вартою ще 6 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів четвертої групи військовополонених українських моряків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський адвокат українських моряків Микола Полозов, передає УНН.
“Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів четвертої групи військовополонених українських моряків: Юрія Без’язичного, Юрія Будза, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгена Семідоцького, Андрія Ейдера”, — йдеться в повідомленні.
Як і в попередніх судових засіданнях суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі.
Постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни.
Нагадаємо, Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів третьої групи з сімох військовополонених українських моряків, залишивши їх під арештом, засідання проходило в закритому режимі.