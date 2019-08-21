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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74245 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124363 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124504 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127188 просмотра

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6 марта, 07:39 • 129516 просмотра

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Суд в РФ оставил под стражей еще 6 украинских моряков

Суд в РФ оставил под стражей еще 6 украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 9979 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает УНН.

“Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков Юрия Безъязычного, Юрия Будза, Владимира Лесного, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера”, — говорится в сообщении.

Как и в предыдущих судебных заседаниях суд, по ходатайству прокурора, определил провести заседание в закрытом режиме.

Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения.

Напомним, Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов третьей группы из семи военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом, заседание проходило в закрытом режиме.

Украинские Национальные Новости

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