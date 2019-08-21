Суд у РФ залишив під вартою ще сімох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів третьої групи з сімох військовополонених українських моряків, залишивши їх під арештом, засідання проходило в закритому режимі. Про це повідомив представник групи захисників моряків Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів третьої групи військовополонених українських моряків: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба... Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовський районного суду без зміни" , - повідомив адвокат.
За його словами, судове засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовський районного суду про продовження терміну утримання під вартою проходило в закритому режимі за клопотанням прокурора.
Нагадаємо, 16 серпня суд в РФ залишив під вартою 11 українських моряків. Таким чином, московський суд залишив під вартою вже 18 українських моряків.
Лефортовський районний суд Москви в липні продовжив арешт українських моряків на три місяці.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.