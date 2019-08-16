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Суд у РФ залишив під вартою шістьох українських моряків

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої групи з шести військовополонених українських моряків, залишивши їх під арештом, саме засідання відбувалося в закритому режимі. Про це повідомив представник групи захисників моряків Микола Полозов у Facebook, передає УНН.

"Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої групи військовополонених моряків на захист: Михайло Власюк, Сергій Попов, Андрій Драч, Богдан Головаш, Денис Гриценко, В'ячеслав Зінченко... Позиція слідчого і прокурора була наступною: "підстави, за якими обиралася і продовжувалася запобіжний захід, не змінилися і не відпали". Ця позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.А., яка залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни, а апеляційні скарги захисту без задоволення", - вказав Полозов.

З його слів, за клопотанням прокурора засідання проходило в закритому режимі, після чого консулів України, іноземних дипломатів, небайдужих громадян, які прийшли підтримати військовополонених моряків, і представників преси випровадили із зали суду.

Стороною захисту під час засідання було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24-х українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 року "Про поводження з військовополоненими", в частині умов утримання військових моряків.

Лефортовський районний суд Москви в липні продовжив арешт українських моряків на три місяці.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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