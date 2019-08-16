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Суд в РФ залишив під вартою ще п'ять українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів другої групи з п’яти військовополонених українських моряків, залишивши їх під арештом, засідання проходило в закритому режимі. Про це повідомив представник групи захисників моряків Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

“Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула в закритому судовому засіданні апеляційні скарги адвокатів другої групи військовополонених українських моряків на захист: Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Роман Мокряк, Андрій Оприско, Сергій Цибізов”, — написав Полозов.

За його словами, суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно другої групи військовополонених українських моряків без зміни.

Як повідомляв УНН, раніше апеляційна інстанція Московського міського суду залишила під вартою шістьох українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО у Москві.

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