Сенцова в списках на обмен между РФ и Украиной не будет - СМИ

КИЕВ. 23 августа. УНН. До конца месяца в рамках процесса обмена удерживаемыми между Украиной и Россией на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей, но украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.