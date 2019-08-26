На саммите G7 генсек ООН объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", - сказал глава ООН.

Он напомнил о стремительном таянии льда в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 млрд тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижской соглашения по климату в 2015 году - ред). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов до 2030 года", - заявил глава ООН.

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Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш. Более того, мероприятий, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил Генеральный секретарь.

"Саммит "большой семерки" - прекрасная возможность обратиться к международному сообществу ... Страны "семерки" должны стать примером для других стран", - сказал глава ООН.

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Напомним, лидеры стран-членов G7, собравшиеся на саммите во Франции, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. В свою очередь президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров.