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Президент Бразилии Лула осудил вторжение в Украину, продвигает мирную инициативу

Президент Бразилии Лула осудил вторжение в Украину, продвигает мирную инициативу

Киев • УНН

 • 634233 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник осудил нарушение россией территориальной целостности Украины и вновь призвал к посредничеству для прекращения войны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая во время обеда с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Лула сказал, что группа нейтральных стран должна объединиться, чтобы помочь достичь мира между россией и Украиной.

Его комментарии появились после того, как он вызвал бурю среди западных союзников, заявив на выходных, что они затягивают боевые действия, поставляя оружие Украине, отмечает агентство.

Спикер Белого дома обвинил Лулу в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, не обращая внимания на факты". А во вторник Белый дом заявил, что "тон Лулы не был нейтральным".

В Вашингтоне человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что официальные лица США в частном порядке дали бразильским коллегам понять недовольство администрации Байдена критикой Лулы по вооружению Украины, пишет издание.

Белый дом не сразу ответил на вопрос Reuters относительно предполагаемых контактов, но поздно во вторник в своем заявлении сообщил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил со своим бразильским коллегой Селсо Аморимом о "ряде двусторонних и глобальных вопросов", включая войну россии против Украины.

Ранее Аморим включился в словесную войну, назвав критику США "абсурдной" и настаивая на том, что Бразилия не разделяет позицию россии. "Бразилия защищает территориальную целостность Украины", - сказал Аморим в комментарии Globo TV. Но добавил: "Пока не будет переговоров, идеального мира для украинцев и россиян не будет. Уступки должны быть".

Министр иностранных дел россии сергей лавров посетил Лулу в Бразилиа в понедельник и поблагодарил его за его мирные усилия, отметив, что Бразилия и россия разделяют взгляды на войну в Украине, длящуюся год.

Дополнение

Лула выдвинул себя в качестве мирного посредника для прекращения войны, которая началась, когда россия вторглась в соседнюю страну в феврале 2022 года. Его предложение, основанное на традиции бразильского невмешательства и нейтралитета, предусматривает создание группы стран, не вовлеченных в войну, чтобы привлечь россию и Украину к переговорам.

Украина раскритиковала предложение Лулы за то, что оно одинаково относится к "жертве и агрессору", и во вторник пригласила бразильского президента в охваченную войной страну, чтобы собственными глазами увидеть последствия российского вторжения.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина с интересом следит за попытками Лулы найти выход из войны. Но он отверг мнение Лулы, высказанное в минувшие выходные, что страны, которые вооружают Украину, затягивают войну.

Европейский Союз также отверг предположение Лулы. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано заявил, что вся помощь была направлена на "законную защиту" Украины.

Лула сказал, что россия должна вернуть территорию, которую она захватила в прошлом году, но он предположил, что Украина может пожертвовать Крымом, который был оккупирован российскими войсками в 2014 году, что категорически отклонил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал мировых лидеров принять его мирный план из 10 пунктов, который, помимо призыва к выводу российских войск и прекращению боевых действий, предлагает восстановление первоначальных границ Украины с россией.

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