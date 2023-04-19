Президент Бразилії Лула засудив вторгнення в Україну, просуває мирну ініціативу

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Виступаючи під час обіду з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, Лула сказав, що група нейтральних країн має об’єднатися, щоб допомогти досягти миру між росією та Україною.

Його коментарі з’явилися після того, як він викликав бурю серед західних союзників, заявивши на вихідних, що вони затягують бойові дії, постачаючи зброю Україні, відзначає агентство.

Речник Білого дому звинуватив Лулу в тому, що він "повторює російську та китайську пропаганду, не звертаючи уваги на факти". А у вівторок Білий дім заявив, що "тон Лули не був нейтральним".

У Вашингтоні особа, знайома з цим питанням, сказала, що офіційні особи США приватно дали бразильським колегам зрозуміти невдоволення адміністрації Байдена критикою Лули щодо озброєння України, пише видання.

Білий дім не відразу відповів на запитання Reuters щодо передбачуваних контактів, але пізно у вівторок у своїй заяві повідомив, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван говорив зі своїм бразильським колегою Селсо Аморімом про "низку двосторонніх і глобальних питань", включно з війною росії проти України.

Раніше Аморім долучився до словесної війни, назвавши критику США "абсурдною" і наполягаючи на тому, що Бразилія не поділяє позицію росії. "Бразилія захищає територіальну цілісність України", - сказав Аморім у коментарі Globo TV. Але додав: "Поки не буде переговорів, ідеального миру для українців і росіян не буде. Поступки повинні бути".

Міністр закордонних справ росії сергій лавров відвідав Лулу в Бразиліа в понеділок і подякував йому за його мирні зусилля, зазначивши, що Бразилія і росія поділяють погляди на війну в Україні, що триває рік.

Доповнення

Лула висунув себе як мирного посередника для припинення війни, яка почалася, коли росія вторглася в сусідню країну в лютому 2022 року. Його пропозиція, заснована на традиції бразильського невтручання та нейтралітету, передбачає створення групи країн, не залучених у війну, щоб залучити росію та Україну до переговорів.

Україна розкритикувала пропозицію Лули за те, що вона однаково ставиться до "жертви та агресора", і у вівторок запросила бразильського президента до охопленої війною країни, щоб на власні очі побачити наслідки російського вторгнення.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна з інтересом стежить за спробами Лули знайти вихід із війни. Але він відкинув думку Лули, висловлену минулими вихідними, що країни, які озброюють Україну, затягують війну.

Європейський Союз також відкинув припущення Лули. Речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано заявив, що вся допомога була спрямована на "законний захист" України.

Лула сказав, що росія повинна повернути територію, яку вона захопила минулого року, але він припустив, що Україна може пожертвувати Кримом, який був окупований російськими військами в 2014 році, що категорично відхилив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський закликав світових лідерів прийняти його мирний план з 10 пунктів, який, окрім заклику до виведення російських військ і припинення бойових дій, пропонує відновлення первинних кордонів України з росією.