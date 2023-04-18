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МЗС відповіло на заяви президента Бразилії щодо війни: підхід не відповідає реальному стану речей

МЗС відповіло на заяви президента Бразилії щодо війни: підхід не відповідає реальному стану речей

Київ • УНН

 • 638965 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ у відповідь на заяви президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви щодо війни запросило його в Україну, щоб зрозуміти справжню сутність російської агресії, зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив Ніколенко у Facebook.

Деталі

Речник МЗС наголосив, що "Україну не потрібно ні в чому переконувати". "Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським", - вказав він.

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - підсумував речник МЗС.

Контекст

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, завершуючи державний візит до Китаю, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити те, що він назвав "заохочувати війну".

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