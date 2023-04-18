МЗС відповіло на заяви президента Бразилії щодо війни: підхід не відповідає реальному стану речей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ у відповідь на заяви президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви щодо війни запросило його в Україну, щоб зрозуміти справжню сутність російської агресії, зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив Ніколенко у Facebook.
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Речник МЗС наголосив, що "Україну не потрібно ні в чому переконувати". "Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським", - вказав він.
"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - підсумував речник МЗС.
Контекст
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, завершуючи державний візит до Китаю, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити те, що він назвав "заохочувати війну".