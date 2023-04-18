МИД ответил на заявления президента Бразилии о войне: подход не соответствует реальному положению вещей

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"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", – отметил Николенко в Facebook.

Детали

Спикер МИД подчеркнул, что "Украину не нужно ни в чем убеждать". "Захватническая война ведется на украинской земле и причиняет невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе Формулы мира, предложенной Президентом Зеленским", - указал он.

"Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Лулы да Силвы посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности", - подытожил представитель МИД.

Контекст

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, завершая государственный визит в Китай, заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить то, что он назвал "поощрять войну".