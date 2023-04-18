Білий дім звинувачує президента Бразилії у повторенні російської пропаганди щодо війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Білий дім різко розкритикував президента Бразилії Луїза Інасіо Лулу да Сілву за звинувачення США в "заохочуванні" війни в Україні. Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив напередодні, що Лула да Сілва своїми зауваженнями "повторює російську та китайську пропаганду", пише УНН з посиланням на Politico.
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"Бразилія предметно і риторично підійшла до цього питання, припустивши, що США та Європа чомусь не зацікавлені у мирі або що ми поділяємо відповідальність за війну, - заявив Кірбі журналістам у Вашингтоні. - У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, зовсім не дивлячись на факти".
Деталі
Кірбі сказав, що адміністрація Байдена сподівалася, що Лула та інші закличуть росіян "припинити бомбардування українських міст, лікарень та шкіл, припинити воєнні злочини та звірства і, відверто кажучи, вивести російські війська з України".
"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, - зазначив Кірбі, якого цитує AFP, - Це може статися зараз, сьогодні, якщо пан (президент росії володимир) путін припинить атакувати Україну і виведе свої війська".
"Найостанніші коментарі Бразилії про те, що Україна повинна розглядати можливість офіційної передачі Криму як мирну поступку, просто помилкові, особливо для такої країни, як Бразилія, яка проголосувала за дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності (в ООН)", - додав він.
Контекст
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, завершуючи державний візит до Китаю, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити те, що він назвав "заохочувати війну".
Перед цим Лула да Сілва виступив за припинення війни рф проти України, при цьому зробив заяву, що "можливо, Крим і не обговорюватиметься".